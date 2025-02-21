Глава Минпромторга доложил Путину об экспортных контрактах на Су-57

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Иностранные партнеры проявляют серьезный интерес к истребителю пятого поколения Су-57, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Мы знаем, уже первые экспортные контракты пошли, есть серьёзный интерес", - заявил Алиханов в пятницу, демонстрируя президенту РФ Владимиру Путину внешний обвод двигателя Су-57 на выставке Форума будущих технологий.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

В конце 2020 года Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57.