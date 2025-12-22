Поиск

Правкомиссия одобрила второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

В ближайшие дни он будет внесен в Госдуму

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Второй пакет из примерно 20 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности в понедельник, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В ближайшие дни документ будет внесен в Госдуму. Он включает около 20 инициатив, направленных на снижение рисков кибермошенничества и усиление безопасности пользователей", - сказал Григоренко, чьи слова привели журналистам в аппарате вице-премьера.

По его словам, "среди ключевых нововведений - закрепление требования о восстановлении доступа к аккаунту на Госуслугах только доверенными способами, в том числе через МФЦ, приложения или сайты банков, а также с помощью биометрии".

"Это снижает вероятность того, что мошенники получат доступ к учётной записи гражданина", - сказал вице-премьер.

Второй пакет также предусматривает введение детских СИМ-карт, "что позволит родителям контролировать доступ ребёнка к нежелательному контенту и снизит риск вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы", отметил Григоренко.

Кроме того, предлагаются дополнительные меры по борьбе с дропперами.

"Продолжается борьба с так называемыми дропперами (людьми, предоставляющими мошенникам доступ к своим банковским счетам): предлагается ограничить количество банковских карт - не более 20 на человека. Это поможет затруднить создание сетей для обналичивания денег, полученных мошенническим путём", - сообщил вице-премьер.

В рамках второго пакета также предусматривается маркировка международных звонков.

"Благодаря этому граждане смогут быстрее распознать потенциально опасные звонки с подменой номера и не стать жертвами телефонного обмана", - уточнил Григоренко.

Отдельно, по его словам, "закрепляется право человека сообщить о кибермошенничестве через Госуслуги. Это упростит фиксирование таких случаев, позволит оперативно оповещать о действиях мошенников банки, сотовых операторов и цифровые платформы".

"Все эти меры направлены на то, чтобы сделать цифровую среду безопаснее, защитить личные данные граждан и усложнить реализацию мошеннических схем", - подчеркнул он.

Первый пакет поправок в законы из более чем 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был принят в марте этого года.

РФ
