Кабмин рассмотрит поправки в УК РФ, направленные на борьбу с киберпреступлениями

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ в четверг рассмотрит проекты федеральных законов "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", сообщила пресс-служба кабмина.

"Законопроекты направлены на совершенствование действующего законодательства в части противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)", - уточняется в пресс-релизе.

В конце декабря правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на противодействие преступлениям, совершаемым с использованием ИКТ. Проект включает порядка 20 мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством.

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в июне 2025 года заявлял, что второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством будет включать меры уголовной и административной ответственности.

В апреле 2025 года был принят первый правительственный "пакет" мер против мошенников. Он включает порядка 30 инициатив по защите граждан от киберпреступников.