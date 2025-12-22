Поиск

Кабмин РФ разрешил двум компаниям выпускать аналог "Оземпика" до конца 2026 года

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России разрешило российским фармкомпаниям "Промомед" и "ПСК Фарма" до конца 2026 года выпускать в стране аналог датского препарата от диабета "Оземпик" без согласия владельца патентов. Соответствующие распоряжения кабинета министров опубликованы на официальном портале правовой информации.

"В соответствии со статьей 1360 Гражданского кодекса РФ в связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить обществу с ограниченной ответственностью "ПСК Фарма" использование изобретений, охраняемых российскими патентами, (...) принадлежащими компании "НОВО НОРДИСК А/С" (DK), по 31 декабря 2026 г. включительно без согласия компании в целях обеспечения населения РФ лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид", - говорится в документе.

Также опубликовано аналогичное распоряжение в отношении еще одной отечественной компании - "Промомед".

"В соответствии со статьей 1360 Гражданского кодекса РФ в связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить ООО "ПРОМОМЕД РУС" использование изобретений, охраняемых российскими патентами, принадлежащими компании "НОВО НОРДИСК А/С" (DK) по 31 декабря 2026 г. включительно без согласия компании в целях обеспечения населения РФ лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид", - говорится в документе.

СМИ ранее сообщали, что датский производитель Novo Nordisk прекратил поставки в Россию популярного препарата от диабета "Оземпик". В 2023 году в Росздравнадзоре сообщили, что в ведомство поступило уведомление компании-производителя о планируемом прекращении поставок на территорию РФ препарата.

"Оземпик" предназначается для лечения диабета второго типа и содержит семаглутид в качестве активного вещества.

В декабре 2023 года сообщалось, что правительство России разрешило фармкомпаниям "Герофарм" и "Промомед" выпускать в стране аналог датского препарата от диабета "Оземпик" без согласия владельца патентов на протяжении года.

В ноябре 2024 года сообщалось, что правительство РФ разрешило еще одной российской компании - "ПСК Фарма" - выпускать в стране аналог препарата без согласия владельца патентов до конца 2025 года.

