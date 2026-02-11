Депутаты предложили включить в ежегодный медосмотр в школах консультацию психолога

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили включить консультацию психолога в ежегодный школьный медосмотр.

"В целях улучшения психологического здоровья подростком считаем необходимым и целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в приказ Минздрава России от 14.04.2025 № 211н, предусматривающих включение консультации медицинского психолога в состав ежегодного школьного профилактического медицинского осмотра", - говорится в письме депутатов в адрес главы Минздрава Михаила Мурашко. Письмо журналистам предоставили в пресс-службе партии "Новые люди".

Депутаты также просят министра оценить целесообразность реализации предлагаемых мер и, в случае поддержки, поручить профильным департаментам внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты.

Они отмечают, что профилактические медосмотры несовершеннолетних проводятся в соответствии с приказом Минздрава, при этом в перечне специалистов профилактического осмотра предусмотрен врач-психиатр детский в отдельных возрастных периодах (в том числе 12, 14-17 лет), однако консультация психолога/медицинского психолога как ежегодный элемент школьного медосмотра нормативно не закреплена.