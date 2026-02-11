Поиск

Депутаты предложили включить в ежегодный медосмотр в школах консультацию психолога

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили включить консультацию психолога в ежегодный школьный медосмотр.

"В целях улучшения психологического здоровья подростком считаем необходимым и целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в приказ Минздрава России от 14.04.2025 № 211н, предусматривающих включение консультации медицинского психолога в состав ежегодного школьного профилактического медицинского осмотра", - говорится в письме депутатов в адрес главы Минздрава Михаила Мурашко. Письмо журналистам предоставили в пресс-службе партии "Новые люди".

Депутаты также просят министра оценить целесообразность реализации предлагаемых мер и, в случае поддержки, поручить профильным департаментам внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты.

Они отмечают, что профилактические медосмотры несовершеннолетних проводятся в соответствии с приказом Минздрава, при этом в перечне специалистов профилактического осмотра предусмотрен врач-психиатр детский в отдельных возрастных периодах (в том числе 12, 14-17 лет), однако консультация психолога/медицинского психолога как ежегодный элемент школьного медосмотра нормативно не закреплена.

Минздрав Новые люди Михаил Мурашко Владислав Даванков Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Константин Богомолов освобожден от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Банкам разослали правила оформления отказа клиента от денег для возврата жертве мошенников

Депутаты предложили включить в ежегодный медосмотр в школах консультацию психолога

Рыбаки обеспокоены планами ввести для них "информационно-цифровой оброк"

Отец и сын Васины арестованы по делу о покушении на генерала Алексеева

 Отец и сын Васины арестованы по делу о покушении на генерала Алексеева

Росавиация одобрила использование отечественных композитов в киле и стабилизаторе МС-21

Суд отменил решение об обращении в доход РФ земельного участка и дома по делу Тимура Иванова

 Суд отменил решение об обращении в доход РФ земельного участка и дома по делу Тимура Иванова

Рейсы авиакомпаний РФ на Кубу после вывоза туристов будут приостановлены

 Рейсы авиакомпаний РФ на Кубу после вывоза туристов будут приостановлены

Уголовное дело возбуждено после стрельбы в техникуме Анапы

 Уголовное дело возбуждено после стрельбы в техникуме Анапы

В Воронеже больше тысячи домов остались без холодной воды
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8376 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 31 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 270 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });