Восемь воздушных целей сбиты над Севастополем

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о восьми воздушных целях, сбитых в понедельник вечером средствами ПВО над городом.

"Силы ПВО и нашего Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. Уже сбито 8 воздушных целей как над морем, так и над разными районами города", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, по предварительной информации, зафиксирована информация о падении в городе осколков от сбитого БПЛА, никто из людей не пострадал.