Роспотребнадзор сообщил о блокировке 2 тыс. интернет-ресурсов с продажей запрещенных БАД

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Доступ к 2 тыс. интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России, заблокирован, сообщил Роспотребнадзор в своем официальном канале в Мах.

Уточняется, что среди таких ресурсов - интернет-страницы, предлагавшие к розничной продаже экстракты и концентраты, содержащие биологически активные вещества и реализуемые под видом пищевых добавок, в том числе ориентированные на детей. "Указанная продукция не прошла обязательную государственную регистрацию и представляет риск для потребителей. Специалисты Роспотребнадзора подготовили решение о блокировке данных материалов и направили информацию о них в Роскомнадзор для принятия мер по ограничению доступа в интересах охраны здоровья населения и соблюдения действующего законодательства", - добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор напомнил, что покупать БАД необходимо только у официальных поставщиков и в аптеках, нужно проверять наличие регистрационных документов, а при сомнениях в качестве или происхождении товара - обращаться в территориальные органы ведомства или на горячую линию Единого консультационного центра по телефону 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).