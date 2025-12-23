Темп прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом в России замедлился почти вдвое

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Темп прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом в РФ за неделю снизился в 1,8 раза, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В РФ на 51-й неделе текущего эпидсезона темп прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился в 1,8 раза. Доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ остаётся низкой и составляет 1,8%. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует A(H3N2)", - сообщили журналистам в ведомстве.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, за неделю зарегистрировано 11 205 случаев COVID-19. В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 80,7 млн граждан, что составляет 54,7% населения страны.