Лавров высказался в поддержку диалога по истечении срока действия ДСНВ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Россия готова к любому развитию событий после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но предпочла бы диалог, заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы вместе с КНР и с другими членами ШОС, БРИКС выступаем за то, чтобы отстаивать принцип неделимости безопасности. Будем готовы, конечно, к этому разговору и с нашими американскими коллегами, когда прояснится их общее отношение к ключевым аспектам того, что принято называть стратегической стабильностью. Пока, как вы знаете, вчера истек ДСНВ и возник в вакуум. (...) Мы будем исходить из того, что в принципе Россия готова к любому развитию событий. Мы, конечно, предпочитаем диалог, и будем ждать, насколько США будут готовы к этому же", - сказал министр.

Говоря о прошедших переговорах с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, Лавров отметил: "Мы подробно рассказали нашим коллегам об инициативе президента России о формировании большого евразийского партнерства, которое стало бы материальной основой Евразийской архитектуры безопасности, равной и неделимой".

"Архитектуры, которая была бы открыта для всех стран и объединений нашего общего евразийского континента. Коллеги понимают, что этот процесс уже начат, и что этот процесс отражает объективные тенденции развития континента, где все больше и больше взаимосвязанности проявляется в материальной сфере, - логистика транспорт, инвестиции и многое другое, - отметил он. - И континент, на который смещается центр тяжести военно-политического противостояния, потому что НАТО еще при администрации Байдена активно стала осваивать восточную часть евразийского континента, - восточная Азия, юго-восточная Азия, - попытки подорвать единство АСЕАН, вытащить кого-то из асеановцев в закрытые структуры, - тройки, четверки, - блокового типа. Создаются квартеты и трио: в них уже учения, в которые там превносятся и ядерные компоненты. Всё это, конечно, требует открытого обсуждения, честного обсуждения, и мы не хотим, чтобы НАТО занималась безопасностью всего евразийского континента, а именно такая цель натовцами провозглашена".

