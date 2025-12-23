Устранена авария, оставившая без тепла более 7 тыс. жителей Приморья

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Восстановлено теплоснабжение в городе Находка Приморского края, где в субботу более 7 тыс. человек остались без отопления из-за аварии, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Все аварийно-восстановительные работы завершены. Система теплоснабжения заполнена, сетевые насосы запущены, параметры давления и температуры выведены в нормативный режим. Отопление подается всем потребителям", - говорится в сообщении.

В ночь на субботу водитель большегрузного автомобиля нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением и врезался в магистральный теплопровод, снабжающий теплом 53 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, включая медицинские учреждения.

В ходе ремонта обнаружили несколько новых повреждений теплотрассы.

В южной части города вводился локальный режим ЧС. В двух гостиницах были развернуты пункты временного размещения.