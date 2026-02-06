Поиск

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 6,8%
Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Социальные пенсии с 1 апреля планируется проиндексировать на 6,8%, сообщила пресс-служба Минтруда РФ в пятницу.

"Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2026 году она составит 6,8%. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 млн пенсионеров, из которых около 3,6 млн человек - получатели социальных пенсий и около 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения", - цитируется в сообщении пресс-службы министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Проект постановления правительства об уровне индексации в 2026 году размещен для общественного обсуждения, уточнили в министерстве. Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год, говорится в сообщении.

Минтруд РФ напоминает, что получатели социальных пенсий - это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии; гражданам, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.

В свою очередь получатели государственного пенсионного обеспечения - это участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава, добавили в министерстве.

