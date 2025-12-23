Поиск

Счетная палата выявила превышение бюджетных расходов при строительстве дороги в Приморье

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Необоснованные затраты федерального бюджета в размере около 2 млрд рублей выявлены Счетной палатой (СП) по итогам проверки бюджетных средств при строительстве автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный в Приморском крае.

В отчете СП говорится, что всего с 2016 года на строительство первого участка автодороги (с 18 по 40 км) было направлено 27,3 млрд рублей, из них 22,5 млрд рублей составили средства федерального бюджета.

По состоянию на 1 сентября 2025 года министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморья приняты и оплачены работы на сумму почти 27 млрд рублей.

"Проверка показала, что при планировании увеличения стоимости строительства Минтрансом Приморского края были применены некорректные индексы прогнозной инфляции, а также включены компенсации собственных расходов подрядчика, что может привести к необоснованным затратам бюджетных средств в размере около 2 млрд рублей", - отмечает СП.

"Счетная палата проинформировала об итогах проверки главу государства, а также направила информационное письмо Федеральному дорожному агентству с предложением оптимизировать объем межбюджетных трансфертов Приморскому краю за счет исключения необоснованных затрат по первому участку автодороги. Кроме того, Минтрансу Приморского края направлено представление с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений", - приводятся в сообщении слова аудитора СП Елены Бойцовой.

Минтранс Счетная палата Приморский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД РФ опроверг сообщения об эвакуации посольства России из Венесуэлы

Экспорт зерна в 2025/26 сельхозгоду может быть больше прогнозных 53-55 млн тонн

 Экспорт зерна в 2025/26 сельхозгоду может быть больше прогнозных 53-55 млн тонн

В Кремле ожидают разъяснений по поводу прорыва на переговорах США по Украине

Что произошло за день: понедельник, 22 декабря

Летевший из ОАЭ самолет "Уральских авиалиний" сел по техпричине в Ашхабаде

РСТ прогнозирует потребность российской туриндустрии в 300 тыс. специалистах к 2030 году

Dongfeng отзывает в РФ 12,9 тыс. тягачей из-за проблем с шумностью и освещенностью в кабине

В МИД РФ сообщили об отсутствии ответа США на инициативу Путина по ДСНВ

Сменился директор Центра имени Гамалеи

 Сменился директор Центра имени Гамалеи

Краснов заявил о ведущей роли Верховного суда в укреплении доверия граждан к правосудию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7939 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });