Счетная палата выявила превышение бюджетных расходов при строительстве дороги в Приморье

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Необоснованные затраты федерального бюджета в размере около 2 млрд рублей выявлены Счетной палатой (СП) по итогам проверки бюджетных средств при строительстве автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный в Приморском крае.

В отчете СП говорится, что всего с 2016 года на строительство первого участка автодороги (с 18 по 40 км) было направлено 27,3 млрд рублей, из них 22,5 млрд рублей составили средства федерального бюджета.

По состоянию на 1 сентября 2025 года министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморья приняты и оплачены работы на сумму почти 27 млрд рублей.

"Проверка показала, что при планировании увеличения стоимости строительства Минтрансом Приморского края были применены некорректные индексы прогнозной инфляции, а также включены компенсации собственных расходов подрядчика, что может привести к необоснованным затратам бюджетных средств в размере около 2 млрд рублей", - отмечает СП.

"Счетная палата проинформировала об итогах проверки главу государства, а также направила информационное письмо Федеральному дорожному агентству с предложением оптимизировать объем межбюджетных трансфертов Приморскому краю за счет исключения необоснованных затрат по первому участку автодороги. Кроме того, Минтрансу Приморского края направлено представление с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений", - приводятся в сообщении слова аудитора СП Елены Бойцовой.