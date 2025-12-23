Движение на трассе "Северобайкальск - Таксимо" в Бурятии ограничено из-за подтопления

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Участок трассы "Северобайкальск - Таксимо" в Бурятии временно закрыт из-за выхода воды на проезжую часть, проезд возможен только для спецтехники, сообщает региональный минтранс.

"Из-за выхода наледных вод на 329 км автодороги Северобайкальск-Таксимо временно приостановлено движение транспорта. На трассе ведутся экстренные работы по ликвидации подтопления", - говорится в сообщении.

Для устранения последствий и восстановления бесперебойного движения дорожной службой ГБУ "Дороги Бурятии" организована аварийно-восстановительная работа.

Водителям рекомендуется воздержаться от поездки в данном направлении.