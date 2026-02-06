Россия в 2026 году поставит на экспорт истребители пятого поколения Су-57

Фото: Нина Падалко/РИА Новости

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Россия поставит в этом году на экспорт истребители Су-57, рассчитает на заключение новых контрактов на эти самолеты, сообщил "Интерфаксу" в пятницу глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"В 2026 году в планах "Рособоронэкспорта" включены поставки истребителей пятого поколения Су-57Э партнерам. Кроме того, рассчитываем на заключение новых контрактов по этому самолету", - заявил он в преддверии выставки World Defense Show-2026 в Эр-Рияде (8-12 февраля).

Су-57Э - экспортный вариант российского истребителя пятого поколения Су-57.

Су-57 разработан в компании "Сухой" ("Объединенная авиастроительная корпорация", ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

По официальным данным, Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57 в конце 2020 года.

Россия произвела поставки по экспортному контракту истребителей Су-57, заявил в прошлом ноябре генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в эфире Первого канала.

В ноябре 2024 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что подписаны первые контракты на поставку истребителей пятого поколения Су-57 за рубеж, покупатели названы не были.

В прошлом декабре "Ростех" заявил, что реализуется программа по расширению мощностей для производства Су-57, это позволит активнее продвигать самолет на экспорт.