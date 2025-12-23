Поиск

БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске Ставропольского края

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что беспилотники попытались атаковать объекты в Буденновске, произошли возгорания на территории промзоны.

"Вражеские БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске, работает ПВО. По оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены. Есть возгорания на территории промзоны. На месте работают экстренные службы", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 декабря 2025 года Военная операция на Украине
Ставропольский край Владимир Владимиров
