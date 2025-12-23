Атака БПЛА отражена ночью в восьми районах Ростовской области

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении ночной атаки БПЛА в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах.

"Этой ночью атака БПЛА была отражена в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах. Никто из людей не пострадал. В хуторе Верхнепотапов Константиновского района обломками поврежден забор в частном подворье", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что в станице Грушевской Аксайского района загорелся строящийся частный жилой дом, огонь был потушен на площади 40 кв.м. Еще в одном возводимом частном доме были выбиты окна.