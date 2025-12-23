Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию коррекционным ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник демонстрирует небольшой рост в рамках коррекции после падения в предыдущие два торговых дня на итогах декабрьского заседания ЦБ РФ.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2719,18 пункта (+0,12%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1%.

Подорожали обыкновенные акции "Полюса" (+1%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,4%), МКПАО "Яндекс" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), МКПАО "ВК" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "Т-Технологии" (-0,4%), "Русала" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Переговоры США с Москвой и Киевом по украинскому урегулированию проходят нормально, заявил американский президент Дональд Трамп. "С переговорами все окей", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов во Флориде. По мнению Трампа, обе стороны устали от вооруженного конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не располагает информацией о том, что на переговорах по Украине был достигнут прорыв, как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, но в Кремле ожидают разъяснений. "Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду. Но в публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы. Но, с другой стороны, наверное, со временем мы получим какие-то разъяснения", - сказал Песков телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Ранее Вэнс заявил, что США добились "прорыва" на переговорах по Украине. "Прорыв, которого, как я чувствую, мы добились, состоит в том, что все вопросы теперь обсуждаются в открытую", - сказал Вэнс в интервью изданию Unherd.

Переговоры РФ и США в Майами нельзя считать прорывом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос газеты "Известия". "Нет, конечно. Это рабочий процесс. Мы же говорили, что сначала предстоит рабочий процесс достаточно скрупулезный, на экспертном уровне. Самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и с украинцами. И в зависимости от этого уже понять, насколько вот эти наработки соответствуют духу Анкориджа", - сказал Песков, слова которого приводит издание.

Центральным событием конца прошлой недели для всех секторов российского финансового рынка стало очередное заседание Банка России, на котором ключевая ставка была снижена на 50 базисных пунктов - до 16% годовых. При этом регулятор дал нейтральный сигнал относительно дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП) - "дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий". Большая часть экспертов прогнозировала снижение ставки на 50 базисных пунктов, в то время как некоторые экономисты ждали ее снижения на 100 базисных пунктов - до 15,5% годовых.

Американские фондовые индексы выросли в понедельник, причем подъем был зафиксирован третью сессию подряд. Текущая неделя для рынков США будет короткой в связи с Рождеством. Биржи закроются раньше обычного в среду и не будут работать в четверг из-за праздника. Активность торгов в этих условиях является более низкой, чем обычно.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром не демонстрирует ярко выпаженной динамики (-0,01%), что говорит о вероятном снижении активности покупателей на фондовых биржах США 23 декабря.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник наблюдается преимущественно позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Гонконга, Южной Кореи, материкового Китая и Австралии подрастают на 0,2-1,1%, и лишь индекс Японии снижается на 0,1%.