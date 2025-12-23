Поиск

Две трассы закрыты из-за снегопада в Башкирии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Два участка дорог временно закрыты для проезда автотранспорта в Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает во вторник региональный Госкомитет по ЧС.

"С 08 ч. 15 мин (06:15 МСК) 23 декабря прекращено движение для транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан регионального и межмуниципального значения: Уфа - Иглино - Красная Горка - Павловка с 16 км по 101 км (МР Иглинский район РБ, МР Нуримановский район РБ) и Благовещенск - Павловка с 0 км по 65 км (МР Благовещенский район РБ)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ограничения введены из-за низовой метели, мокрого снега, гололёда и ограничения видимости.

С вечера 22 декабря введены ограничения движения для автотранспорта на трёх трассах : Уфа - Бирск - Янаул с 33 км по 138 км, Бирск - Тастуба - Сатка с 0 км по 170 км и Дюртюли - Нефтекамск с 0 км по 87 км. По данным Госкомитета по ЧС Башкирии, на 9:00 (7:00 МСК) действие ограничений на этих участках дорог продлено.

По прогнозам Гидрометцентра, 23 декабря в регионе ожидается снег, местами гололед, на отдельных участках дорог снежные заносы и снежный накат.

