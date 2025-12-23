Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 29 БПЛА над шестью регионами

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что с 23:00 понедельника до 07:00 вторника перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотников над российскими регионами.

По данным ведомства, 14 БПЛА нейтрализованы над Ростовской областью, семь - над Ставропольским краем, по три сбито над Белгородской областью и территорией Республики Калмыкия, а также по одному дрону - над Курской областью и Крымом.

Вечером 22 декабря Минобороны сообщило об уничтожении 12 БПЛА над Крымом и Черным морем.