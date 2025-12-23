Поиск

Платформа "Волонтер на избирательном участке" опробована в 20 регионах РФ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Работу платформы "Волонтер на избирательном участке" опробовали в 20 регионах РФ; на предстоящих выборах она охватит все субъекты страны, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Мы намерены на предстоящих выборах это уже сделать не в 20 регионах, а полностью охватить. Это федеральная кампания будет, чтобы в любой точке России они нашли друг друга посредством наших усилий", - сказала Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По ее словам, впервые платформу "Волонтер на избирательном участке" опробовали в 20 регионах России.

"Все те избиратели, у которых были какие-то проблемы, молодая мама с детьми отойти не может, например; человек маломобильный оказался в коляске, но хочет обязательно прибыть на избирательный участок; слабовидящие, слабослышащие, разные категории. Поэтому мы организовали такой проект, платформу, и все, у кого появляется потребность, чтобы мы оказали определенное содействие, могут дистанционно подать заявку", - отметила Памфилова.

ЦИК РФ Элла Памфилова
