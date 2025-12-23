ВС РФ не признал наличие малолетних детей безусловным основанием для смягчения наказания

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Наличие у подсудимого малолетних детей само по себе не может рассматриваться как безусловное основание для назначения более мягкого наказания, разъяснил Верховный суд России.

"Наличие у виновного малолетних детей само по себе не может рассматриваться как безусловное основание для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание", - говорится в принятом во вторник постановлении пленума Верховного суда России.

В то же время, суд вправе учесть наличие детей в качестве смягчающего обстоятельства, при условии надлежащего выполнения подсудимым своих обязанностей по воспитанию и материальному содержанию ребенка, а также если преступление не совершено против них.

"Если суд установил наличие у осужденного малолетних детей, но не признал данное обстоятельство смягчающим наказание, он должен в приговоре привести мотивы такого решения", - подчеркнули в Верховном суде.