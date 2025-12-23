Поиск

Россия с 1 по 22 декабря экспортировала около 3,2 млн т пшеницы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 22 декабря отгрузила на экспорт около 3,2 млн тонн пшеницы, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

Аналитики сохранили на прежнем уровне - 4,3 млн тонн - прогноз экспорта за весь декабрь.

"В целом с июля по декабрь 2025 года экспорт пшеницы составит около 26,6 млн тонн, что выше среднего уровня за пять лет - 24,5 млн тонн. Однако это ниже, чем в первой половине прошлого сезона, когда отгрузки составили рекордные 29,1 млн тонн", - заявили в центре.

По данным аналитиков, основными импортерами пшеницы с 1 июля 2025 года являются Египет - 4,8 млн тонн, Турция - 4,1 млн тонн, Иран - почти 1,8 млн тонн, Бангладеш - 1,45 млн тонн, Ливия - 1,05 млн тонн.

Потенциал экспорта российской пшеницы в текущем сезоне (июль 2025 - июнь 2026 гг.) аналитики оценивают в 44-45 млн тонн.

