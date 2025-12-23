Поиск

Тюменская область с 2026 года запретит мигрантам работать в детсадах и школах

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Новые ограничения для трудоустройства иностранных работников вводятся в Тюменской области в 2026 году, сообщает информационный центр правительства региона.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Так, с начала 2026 года мигрантам будет запрещено работать в детских садах, школах и других образовательных учреждениях начального, общего и среднего звена.

Дополнительно вводится запрет на деятельность по трудоустройству и подбору персонала. "Это ограничение минимизирует возможность нарушения трудовых прав и недобросовестного посредничества при трудоустройстве иностранных граждан", - отмечается в сообщении.

Постановление будет действовать один год.

В настоящее время в регионе действуют запреты на привлечение мигрантов по категориям "перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении", "деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем", "деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам", "торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах" и "производство детского питания и диетических пищевых продуктов".

Тюменская область Александр Моор
