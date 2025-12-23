Поиск

В РФ сообщили о взятии под контроль Прилипки в Харьковской области и Андреевки в Днепропетровской

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенные пункты Прилипка в Харьковской области и Андреевка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России во вторник.

"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями взяли под контроль населенный пункт Прилипка Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Андреевка Днепропетровской области", - заявили в министерстве.

По данным Минобороны РФ, группировка "Север" за сутки нанесла удары по трем украинским бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Грабовское, Андреевка, Алексеевка и Яблоновка Сумской области.

"На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая и Волчанские Хутора Харьковской области", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что потери ВСУ за сутки на данных участках составили до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Силы группировки "Восток" нанесли удары по четырем украинским бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Барвиновка, Терноватое, Любицкое, Гуляйполе, Верхняя Терса, Косовцево, Заречное Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области, говорится в сообщении.

"ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие", - заявили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ сообщило, что глава военного ведомства Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 36-й мотострелковой бригады со взятием Андреевки.

"Глава российского военного ведомства отметил, что мужество и отвага личного состава обеспечивают успешное выполнение боевых задач и вносят весомый вклад в общее продвижение группировки войск", - сказано в сообщении министерства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 декабря 2025 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Харьковская область Днепропетровская область
 ВС РФ счел, что критика действий политиков и религиозных деятелей не должна рассматриваться как разжигание ненависти

 ВС разъяснил, что непризнание вины и отсутствие раскаяния не могут отягчать наказание

 Образовательная лицензия "Шанинки" приостановлена

