Лавров надеется на деполитизацию работы ЮНЕСКО при новом главе этой организации

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Россия считает обнадеживающим избрание нового генерального директора ЮНЕСКО, обещавшего реформировать организацию - прежде всего, через деполитизацию, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Считаем обнадеживающим знаком убедительную победу на выборах нового генерального директора - представителя Египта Халеда аль-Анани. В ходе предвыборной кампании он высказался в пользу реформирования ЮНЕСКО - прежде всего, через деполитизацию ее деятельности. То есть реформировать то, что привнесла в деятельность этой организации генеральный директор от Франции, которая перед нашим египетским коллегой занимала эту должность", - сказал Лавров, выступая на собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

По словам министра, Россия приветствует и "настрой нового генерального директора на укрепление роли стран-членов в управлении организацией, в обеспечении финансовой прозрачности и подотчетности".