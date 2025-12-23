Поиск

В Подмосковье полиция ищет курьеров, перевозивших детей в термосумках на скутерах

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские проверяют информацию о перевозке малолетних детей на скутерах в термосумках доставщиков продуктов, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

Отмечается, что полицейские увидели кадры того, как доставщики продуктов перевозили детей в курьерских сумках, закрепленных на багажниках электровелосипедов, в интернете.

Отмечается, что заявлений в полицию по данному факту не поступало.

В настоящее время устанавливаются личности правонарушителей, их действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.

Подмосковье Московская область МВД
