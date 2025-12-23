В Думе обещали заняться вопросом о сохранении льгот многодетным при росте дохода

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков рассказал о приоритетных направлениях законотворческой работы для фракции "Единая Россия" в весеннюю сессию.

"Нам обязательно нужно будет в ближайшее время посмотреть с точки зрения законодательства, каким образом сделать так, чтобы материальное положение многодетных семей не ухудшалось с небольшим ростом их заработка, чтобы они при этом не лишались тех льгот, которые у них есть", - сказал Жуков журналистам во вторник по итогам собрания фракции "Единая Россия".

В весеннюю сессию парламента продолжится большая работа, связанная с поддержкой участников СВО и членов их семей, также сообщил он.

Кроме того, планируется продолжить рассматривать инициативы по организации летнего отдыха и оздоровления детей и лицензированию торговли табачной продукцией.

В планах депутатов, по его словам, обсуждение важного законопроекта, принятого в первом чтении: "О единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех". "Для современной экономики России это важнейшая тема", - считает первый вице-спикер Госдумы.