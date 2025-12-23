Путин в среду вручит госнаграды

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду, 24 декабря, в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды, сообщает пресс-служба Кремля.

"В числе награждаемых орденами, медалями и почетными званиями - известные музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и другие выдающиеся личности из ряда различных сфер", - говорится в сообщении.