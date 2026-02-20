Закон об иностранных инвестициях в стратегические общества могут распространить на НКО

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по собственности одобрил поправку в законопроект об иностранных инвестициях в РФ, предусматривающую распространение требований закона о стратегических инвестициях на некоммерческие организации (НКО), осуществляющие стратегические виды деятельности.

Поправки ко второму чтению законопроекта (№1082676-8) размещены в пятницу в электронной базе данных парламента. Законопроект был внесен правительством в Госдуму в ноябре 2025 года.

НКО вправе вести приносящую доход деятельность при условии направления его на уставные цели, без права распределения прибыли между участниками. В рамках первого чтения законопроект предполагал распространить действие закона на НКО путем расширения базового понятия "хозяйствующего субъекта", включив в него некоммерческие организации с доходной деятельностью.

Ко второму чтению в закон добавлена отдельная норма: требования федерального закона об иностранных инвестициях в стратегические общества распространяются на НКО, осуществляющую хотя бы один стратегический вид деятельности. При этом норма применяется в трех случаях: если иностранный инвестор или группа лиц в результате сделок или иных действий устанавливает контроль над такой НКО; если иностранный инвестор или группа лиц приобретает в собственность, во владение или в пользование имущество НКО, относящееся к основным производственным средствам, стоимость которого составляет 25% и более балансовой стоимости активов НКО на последнюю отчетную дату; если НКО уже находится под контролем иностранного инвестора или группы лиц и планирует совершить действия, требующие согласования в соответствии с законом об иностранных инвестициях в стратегические общества.

Факт установления контроля над НКО определяется по тем же признакам, что и для хозяйственных обществ.

Действующий закон о защите инвестиций распространяется исключительно на хозяйственные общества. Между тем стратегические виды деятельности могут осуществлять и некоммерческие организации, поправка устраняет этот пробел.

Документ планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 26 февраля.