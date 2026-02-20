Поиск

Роспотребнадзор заявил о росте числа обращений граждан по работе маркетплейсов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Растет число обращений граждан, связанных со сферой дистанционной продажи товаров, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В РФ продолжается стремительный рост электронной торговли. Вместе с тем растет число обращений граждан, связанных со сферой дистанционной продажи товаров. На маркетплейсах часто фиксируются следующие нарушения: продажа контрафакта, несоответствие описания товара, вводящие в заблуждение описания товаров, скрытые и ущемляющие условия оферты, автоматические согласия на дополнительные услуги", - сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам прошедшей коллегии, посвящённой основным аспектам закона о платформенной экономике.

В ведомстве напомнили, что, принятый в июле федеральный закон о платформенной экономике, вступающий в силу с 1 октября 2026 года, вводит новые обязанности для маркетплейсов, меняя роль цифровых платформ, а также регулирует взаимоотношения между платформами, продавцами и потребителями, усиливая защиту прав последних. Цифровые платформы будут ответственны за размещение карточек товаров. На маркетплейсах будет запрещено размещать информацию о продаже изъятых из оборота товаров, а также биологически активных добавок (БАД), пестицидов, агрохимикатов, лекарственных препаратов и медицинских изделий, не прошедших регистрацию.

Кроме того, по итогам совещания было принято решение создать при Роспотребнадзоре рабочую группу с участием заинтересованных представителей федеральных органов исполнительной власти, Банка России, операторов посреднических цифровых платформ, бизнес-ассоциаций в сфере электронной коммерции и общественных объединений потребителей.

"Участники группы продолжат работу в направлении обеспечения на цифровых платформах необходимого уровня доверия со стороны потребителей, гарантий безопасности и надлежащего качества реализуемых товаров и услуг", - добавили в ведомстве.

