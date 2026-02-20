Среди погибших на Байкале туристов из КНР есть 14-летний подросток

Фото: Иркутской области/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В числе восьми погибших в Иркутской области в результате провала автомобиля "УАЗ" под лед озера Байкал есть трое родственников, один из которых несовершеннолетний, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"На данный момент установлены личности пяти человек, водитель - 44-летний местный житель и четыре туриста (один выживший): семья из КНР, чьи данные сохранились в базе данных гостиницы: супружеская пара, их 14-летний ребенок и еще одна родственница. Все они прибыли как самостоятельные туристы", - написал Кобзев в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что "находимся во взаимодействии с МИДом и Генеральным консульством КНР в Иркутске".

Губернатор поручил провести проверку по выявлению нелегальных перевозчиков в туристических зонах.

Ранее спасатели при обследовании места провала "УАЗа" под лед Байкала с применением подводной камеры обнаружили тела семи человек. Работы по их подъему со дна озера будут проводить в светлое время суток.

По данным МЧС, во время движения автомобиль попал в ледовый разлом шириной 3 м. Глубина в месте происшествия составляет 18 м.

Согласно информации губернатора региона, в салоне машины находились иностранные туристы. Генконсульство КНР в Иркутске уведомлено о произошедшем.

По данным Ассоциации туроператоров России, группа китайских туристов не оформляла экскурсию через туроператоров, а договорилась о поездке с местным жителем.

По информации ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", трагедия произошла в районе еще не открытого для посещения ледового турмаршрута в районе мыса Саган-Хушун острова Ольхон. Пока неизвестно, было ли у туристов разрешение на посещение территории Прибайкальского национального парка, или группа находилась в нацпарке нелегально.

Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 293 (халатность) УК РФ.