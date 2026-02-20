Поиск

Среди погибших на Байкале туристов из КНР есть 14-летний подросток

Среди погибших на Байкале туристов из КНР есть 14-летний подросток
Фото: Иркутской области/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В числе восьми погибших в Иркутской области в результате провала автомобиля "УАЗ" под лед озера Байкал есть трое родственников, один из которых несовершеннолетний, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"На данный момент установлены личности пяти человек, водитель - 44-летний местный житель и четыре туриста (один выживший): семья из КНР, чьи данные сохранились в базе данных гостиницы: супружеская пара, их 14-летний ребенок и еще одна родственница. Все они прибыли как самостоятельные туристы", - написал Кобзев в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что "находимся во взаимодействии с МИДом и Генеральным консульством КНР в Иркутске".

Губернатор поручил провести проверку по выявлению нелегальных перевозчиков в туристических зонах.

Ранее спасатели при обследовании места провала "УАЗа" под лед Байкала с применением подводной камеры обнаружили тела семи человек. Работы по их подъему со дна озера будут проводить в светлое время суток.

По данным МЧС, во время движения автомобиль попал в ледовый разлом шириной 3 м. Глубина в месте происшествия составляет 18 м.

Согласно информации губернатора региона, в салоне машины находились иностранные туристы. Генконсульство КНР в Иркутске уведомлено о произошедшем.

По данным Ассоциации туроператоров России, группа китайских туристов не оформляла экскурсию через туроператоров, а договорилась о поездке с местным жителем.

По информации ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", трагедия произошла в районе еще не открытого для посещения ледового турмаршрута в районе мыса Саган-Хушун острова Ольхон. Пока неизвестно, было ли у туристов разрешение на посещение территории Прибайкальского национального парка, или группа находилась в нацпарке нелегально.

Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 293 (халатность) УК РФ.

Байкал КНР Иркутская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор заявил о росте числа обращений граждан по работе маркетплейсов

Среди погибших на Байкале туристов из КНР есть 14-летний подросток

 Среди погибших на Байкале туристов из КНР есть 14-летний подросток

Восемь человек погибли при инциденте на Байкале, установлены личности четверых

Мединский и Костюков представили Путину доклад об итогах переговоров в Женеве

Экс-глава Корпорации развития Курской области получил 9 лет за растрату с фортификациями

Иноагентом признан политолог Александр Кынев

Погибшие на Байкале китайские туристы не оформляли экскурсию у туроператора

Приговор Рауфу Арашукову по делу о взятке оспорила прокуратура

 Приговор Рауфу Арашукову по делу о взятке оспорила прокуратура

Тела семи человек обнаружены на месте провала "УАЗа" под лед Байкала

Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года

 Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8463 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });