Восемь человек погибли при инциденте на Байкале, установлены личности четверых

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Следователи установили личности четверых из восьми погибших в результате провала автомобиля "УАЗ" под лед озера Байкал в Иркутской области, сообщает региональное следственное управление СКР в мессенджере Мах в пятницу.

"На данный момент установлены личности пяти человек, водитель - 44-летний местный житель и четыре туриста (один выживший). Пострадавший находится на базе отдыха, в ближайшее время его допросят следователи", - говорится в сообщении.

Установлено, что в пятницу около 15:00 (10:00 по московскому времени) автомобиль "УАЗ" выехал с базы отдыха в поселке Хужир на острове Ольхон с восемью туристами на экскурсию в сторону мыса Хобой по льду Байкала.

"Во время движения автомобиль провалился под лед, восемь человек погибли, в том числе водитель транспортного средства. Одному туристу удалось спастись", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели при обследовании места провала "УАЗа" под лед Байкала с применением подводной камеры обнаружили тела семи человек. Работы по их подъему со дна озера будут проводить в светлое время суток.

По данным МЧС, во время движения автомобиль попал в ледовый разлом шириной 3 м. Глубина в месте происшествия составляет 18 м.

Согласно информации губернатора региона Игоря Кобзева, в салоне машины находились иностранные туристы. Генконсульство КНР в Иркутске уведомлено о произошедшем.

По данным Ассоциации туроператоров России, группа китайских туристов не оформляла экскурсию чрез туроператоров, а договорилась о поездке с местным жителем.

По информации ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", трагедия произошла в районе еще не открытого для посещения ледового турмаршрута в районе мыса Саган-Хушун острова Ольхон. Пока неизвестно, было ли у туристов разрешение на посещение территории Прибайкальского национального парка, или группа находилась в нацпарке нелегально.

Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 293 (халатность) УК РФ.