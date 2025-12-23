Поиск

Глава РСПП призвал защищать внутренний рынок от конкуренции со стороны импортеров

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российские производители на фоне ограничений на экспортных рынках и снижения рентабельности зарубежных поставок ищут возможности расширения внутреннего спроса, в этих условиях необходимо принимать меры защиты внутреннего рынка для снижения конкурентного давления со стороны импортеров, в том числе из КНР, заявил глава РСПП Александр Шохин.

По его словам, в решении этого вопроса "необходим комплексный подход - и таможенное защитное регулирование, и заградительные меры, и ретроактивное использование тех или иных пошлин (чем пользуются все страны), и начало антидемпинговых расследований с обеспечительными мерами".

"Финансовыми мерами поддержки (российских производителей - ИФ) перебить (китайские поставки - ИФ) достаточно сложно в силу вполне очевидных причин - это и масштабное производство, и совершенно разные финансовые условия в КНР и России", - сказал Шохин.

Глава РСПП также обратил внимание на то, что процесс принятия решений по таможенному регулированию продолжает оставаться длительным.

"За тот год или даже более, пока принимаются решения, согласовываются пятью странами (ЕАЭС - ИФ), тот производитель, который запрашивал ту или иную меру, уже может "умереть", - сказал он. - Поэтому сейчас делаем акцент на мерах нетарифного регулирования. В частности - маркировке, сертификации, стандартизации, техрегулировании и так далее".

