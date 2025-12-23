Поиск

Импорт семян в Россию в 2025 году упал на треть, до 18,5 тыс. тонн

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - АПК России в этом году импортировал 18,5 тыс. тонн семенного материала, в том числе семенного картофеля, что на треть меньше, чем годом ранее, сообщает Россельхознадзор.

В частности, ввоз семян подсолнечника упал на 92,9%, до 525 тонн, кукурузы - на 90,1%, до 295 тонн, сои - на 68,8%, до 59 тонн, ярового рапса - на 33,1%, до 803 тонны, семян овощей - на 30,6%, до 229 тонн, сахарной свеклы - на 13,7%, до 2,3 тыс. тонн, лука-севка - на 4,4%, до 1,36 тыс. тонн.

Как сообщалось, по оценке вице-премьера Дмитрия Патрушева, доля отечественных семян в этом году приблизится к 70%. В 2024 году она была чуть больше 67%, в 2022 году - на уровне 60%.

Индикатор самообеспеченности семенами по доктрине продбезопасности составляет 75%.

По данным Россельхознадзора, поставки посадочного материала из-за рубежа в 2025 году уменьшились на 7,1%, до 669 млн штук.

Служба также сообщила, что в этом году не допущен ввоз семенного и посадочного материала, зараженного такими опасными карантинными объектами, как антракноз земляники, западный (калифорнийский) цветочный трипс, вироид латентной мозаики персика, золотистая картофельная нематода, фомопсис подсолнечника, пятнистость листьев кукурузы, вирус коричневой морщинистости плодов томата, бактериальная пятнистость тыквенных культур и др.

В связи с обнаружениями карантинных объектов был запрещен ввоз семенного и посадочного материала от 90 производителей из 24 стран, плодоовощной продукции - из 13 стран.

В 2025 году начались поставки российского посадочного материала в Индию, с начала года экспортировано 110 тыс. саженцев яблони.

Россельхознадзор
