В АПК доля российских семян сахарной свеклы в 2025 году выросла в 2,4 раза до 19%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В российском АПК в 2025 году доля отечественных семян основных сельхозкультур приблизилась к 70%. Свеклосахарная отрасль, которая еще несколько лет назад практически полностью зависела от импортных семян, в 2025 году увеличила долю российских семян до 19% с 8% в 2024 году.

Об этом говорится в исследовании селекционно-семеноводческой компании "Русид" и журнала для аграриев "Поле.РФ", с которым ознакомился "Интерфакс".

В 2019 году доля отечественных семян сахарной свеклы составляла всего 0,6%. В 2025 году в Южном федеральном округе ими было засеяно 28% площадей (3% в 2023 году), в Приволжском - 24% (2%), Центральном - 22% (2%). На Северном Кавказе и в Сибири в 2023 году, согласно исследованию, отечественные семена не использовались, в 2025 году их доля составила 8% и 13% соответственно.

"В 2025 году отрасль сделала большой шаг вперед. Доля самообеспеченности посевным материалом приблизилась к 70%. По ключевым культурам ситуация значительно улучшилась: например, по подсолнечнику мы уже обеспечены семенами более чем на 50% и досрочно можем достигнуть показателя доктрины продовольственной безопасности (75% - ИФ). Ключевая задача ближайших лет - повсеместное внедрение технологий, которые сокращают срок вывода новых сортов и гибридов, а также цифровизация отрасли", - заявил управляющий партнер "Русид" Марк Гехт.

Доля отечественных семян подсолнечника в 2025 году увеличилась по сравнению с 2024 годом на 6 п.п., по сравнению с 2019 годом - почти наполовину. Наиболее активно отечественные семена используют аграрии Южного округа: доля площадей с российским посевным материалом в 2025 году достигла 65% (30% в 2019 году). Близки к этому показателю хозяйства Поволжья - 64% (33%). В Центральном округе отечественными семенами подсолнечника было засеяно 48% (9%) площадей.

Самообеспеченность семенами ярового рапса в 2025 году выросла до 61% с 36% годом ранее и с 31,7% в 2019 году. Лидером стал Южный федеральный округ, хозяйства которого использовали только отечественные семена. В 2023 году доля таких полей составляла 62%. В Сибири доля посевных площадей, засеянных отечественными семенами, выросла до 72% (40% в 2023 году), в Поволжье - до 71% (43%), в центре - до 29% (11%).

Доля отечественных семян кукурузы в 2025 году достигла 60% против 48% в 2024 году и 45,8% в 2019 году. В частности, в Сибири доля площадей, засеянных российским посевным материалом, в прошлом году составила 93% (88% в 2023 году), в северо-западном регионе - 64% (1%), на юге - 59% (48%), в Поволжье - 58% (34%).

Доля российских семян соевых бобов в 2025 году составила 65% против 50% в 2024 году и 41,8% в 2019 году. Наибольшую долю эти семена занимают на соевых полях Сибири - 86% (83% в 2023 году). На Дальнем Востоке отечественный посевной материал был использован на 66% полей (на 45% в 2023 году), в Поволжье - на 65% (50%), в центре - на 50% (33%). В то же время на юге доля площадей, засеянных отечественными семенами сои, снизилась до 42% с 54% в 2023 году, на Северном Кавказе - до 72% с 76% соответственно.

Как заявил гендиректор экосистемы для агробизнеса "Поле.РФ" Евгений Белов, в части селекции и семеноводства 2025 год можно назвать годом адаптации. "Научные институты и семеноводческие центры адаптируются к требованиям аграриев, которые хорошо знакомы с качеством импортных семян и задают достаточно амбициозную планку с точки зрения урожайности, устойчивости к болезням и капризам погоды, - сказал он. - Ведущие российские производители удобрений и пестицидов, в свою очередь, адаптируют свои продукты под российские семена, предлагая комплексные решения".

По его словам, "точка невозврата пройдена, дальше обороты отрасли будут только расти". Белов сообщил, что если в 2024 году продажи российских семян на платформе "Поле.РФ" в среднем выросли на 10%, то в 2025 году только по подсолнечнику отечен рост на 15%, по сое - на 20-25%. "Идет активная контрактация по рапсу, есть интерес и к семенам сахарной свеклы, одной из наиболее импортозависимых культур", - сказал он.

Компания "Русид", занимающаяся селекцией и семеноводством масличных культур, сахарной свеклы и чечевицы, была создана в 2020 году. Наиболее крупными регионами присутствия являются Саратовская, Оренбургская, Самарская области и Краснодарский край. В основе работы - производство семян в сотрудничестве с ведущими научными институтами.

"Поле.РФ" - отраслевая платформа полного цикла в России: от закупки семян, пестицидов, удобрений, техники до получения финансирования и продажи урожая на торгах в любой точке страны. Клиентская база насчитывает 16 тысяч хозяйств и компаний, товарных единиц - около 450 тысяч. Продукцию на платформе закупает ряд крупных агрохолдингов.