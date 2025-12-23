Дмитрий Медведев проверил эксперимент с новыми правилами приема мигрантов в "Шереметьево"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Пребывание каждого мигранта в России должно быть абсолютно прозрачным, те, чья деятельность неподконтрольна органам власти, подлежат безусловному выдворению, написал во "ВКонтакте" зампред Совбеза Дмитрий Медведев после проверки, как в "Шереметьево" идет эксперимент по апробации новых правил въезда в Россию.

Он напомнил, что этот эксперимент предусматривает сбор биометрических персональных данных всех мигрантов на границе.

На совещании по вопросам миграции, которое Медведев провел в "Шереметьево", он отметил, что новая система контроля за въездом мигрантов "позволит нам иметь объективную картину миграционной ситуации и определить и отфиксировать всех, подчеркиваю, всех иностранцев, которые находятся в нашей стране, именно в этом цель".

"Все предусмотренные законом меры в отношении иностранных граждан, у которых нет оснований для пребывания в России, применяются в полном объеме без изъятий. Для привлечения к ответственности лиц, которые нарушают миграционное законодательство, МВД по поручению главы государства создает пункты миграционного контроля в аэропортах", - сказал Медведев.

Он добавил, что такой пункт в "Шереметьево" работает активно и "в среднем 20-25 человек в день туда попадают".

"Пребывание каждого мигранта в нашей стране должно быть абсолютно прозрачным, а каждый его шаг - виден административным и правоохранительным органам. Тот, чья деятельность не верифицирована органами власти, подлежит безусловному выдворению", - считает Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что эксперимент должен быть затем масштабирован и на другие пункты пропуска.