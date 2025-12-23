В Белгородской области в результате атак БПЛА погиб человек и трое пострадали

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате атак БПЛА погиб один человек и еще трое ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара дрона по автомобилю пострадали двое. Одного мужчину, находящегося в крайне тяжелом состоянии, бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Врачи боролись за его жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью", - написал Гладков в Telegram.

Второй мужчина получил осколочные ранения головы, рук, ног и грудной клетки. Его повезут лечиться в Белгород.

В городе Грайворон при детонации дрона пострадали женщина и 13-летний мальчик. Врачи Грайворонской ЦРБ у них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Позднее их переведут на лечение в Белгород, сообщил губернатор.