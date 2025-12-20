Более 10 БПЛА ликвидировано за сутки над Белгородской областью

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении 12 украинских беспилотных летательных аппаратов различных типов за сутки над регионом подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан".

"С 07:00 ч. 19 декабря по 07:00 ч. 20 декабря ликвидированы 12 беспилотников", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Так, подразделение "БАРС-Белгород" уничтожило два беспилотника: один FPV-дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в Шебекинском округе, еще один сбит из стрелкового оружия в Грайворонском округе.

Подразделение "Орлан" ликвидировало 10 беспилотников. Из них семь сбито из стрелкового оружия: один беспилотник самолетного типа "Лютый" - в Валуйском округе, четыре БПЛА самолетного типа - в Борисовском округе, а также по одному FPV-дрону в Грайворонском и Шебекинском округах.

Еще три FPV-дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Шебекинском округе совместными усилиями подразделения "Орлан" и бойцов самообороны.