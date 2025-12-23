Кремль оценит соответствие наработок США с европейцами и украинцами "духу Анкориджа"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Переговоры РФ и США в Майами нельзя считать прорывом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос газеты "Известия".

"Нет, конечно. Это рабочий процесс. Мы же говорили, что сначала предстоит рабочий процесс достаточно скрупулезный, на экспертном уровне. Самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и с украинцами. И в зависимости от этого уже понять, насколько вот эти наработки соответствуют духу Анкориджа", - сказал Песков, слова которого приводит издание.

Ранее 22 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в переговорах России и США наблюдается "медленный прогресс", Москва готова двигаться дальше в рамках Анкориджа и видит, что Вашингтон действует в них же.