Поиск

Кремль оценит соответствие наработок США с европейцами и украинцами "духу Анкориджа"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Переговоры РФ и США в Майами нельзя считать прорывом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос газеты "Известия".

"Нет, конечно. Это рабочий процесс. Мы же говорили, что сначала предстоит рабочий процесс достаточно скрупулезный, на экспертном уровне. Самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и с украинцами. И в зависимости от этого уже понять, насколько вот эти наработки соответствуют духу Анкориджа", - сказал Песков, слова которого приводит издание.

Ранее 22 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в переговорах России и США наблюдается "медленный прогресс", Москва готова двигаться дальше в рамках Анкориджа и видит, что Вашингтон действует в них же.

Дмитрий Песков Майами Анкоридж
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ опроверг сообщения об эвакуации посольства России из Венесуэлы

Экспорт зерна в 2025/26 сельхозгоду может быть больше прогнозных 53-55 млн тонн

 Экспорт зерна в 2025/26 сельхозгоду может быть больше прогнозных 53-55 млн тонн

В Кремле ожидают разъяснений по поводу прорыва на переговорах США по Украине

Что произошло за день: понедельник, 22 декабря

Летевший из ОАЭ самолет "Уральских авиалиний" сел по техпричине в Ашхабаде

РСТ прогнозирует потребность российской туриндустрии в 300 тыс. специалистах к 2030 году

Dongfeng отзывает в РФ 12,9 тыс. тягачей из-за проблем с шумностью и освещенностью в кабине

В МИД РФ сообщили об отсутствии ответа США на инициативу Путина по ДСНВ

Сменился директор Центра имени Гамалеи

 Сменился директор Центра имени Гамалеи

Краснов заявил о ведущей роли Верховного суда в укреплении доверия граждан к правосудию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7939 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });