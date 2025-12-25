МИД РФ заявил о прогрессе в переговорном процессе с США по Украине

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В переговорном процессе по украинскому урегулированию, который ведется с США, наблюдается медленное, но верное движение вперед, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В переговорном процессе по украинскому урегулированию - я имею в виду в переговорном процесса с Соединенными Штатами Америки - наблюдается медленное, но верное продвижение вперед", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, Москва готова продолжать работу "в рамках, заданных на высшем уровне в Анкоридже".

Как отметила Захарова, прогресс в переговорах с США, сопровождается, "крайне вредоносными и даже злонамеренными попытками группы государств - прежде всего, западноевропейских - торпедировать эти усилия, пустить под откос все дипломатические наработки".

"И в диалоге с американской администрацией неизменно призываем коллег активно противостоять этому деструктивному процессу", - указала представитель МИД.