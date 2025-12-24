Путин назвал действия правительства РФ слаженными и профессиональными

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ действует слаженно и профессионально, Россия реализует повестку, нацеленную на позитивные изменения в жизни граждан страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что правительство действует слаженно, профессионально, реализует насыщенную повестку, нацеленную на ощутимые позитивные изменения в жизни граждан, в жизни всей страны. Несмотря на все вызовы, Россия идет вперед, развивается", - сказал Путин на встрече с членами правительства РФ.

Он обратил внимание на то, что ключевые макроэкономические показатели стабильны, постепенно меняется структура национальной экономики в пользу отраслей с высокой добавленной стоимостью. "Снижается инфляция, на исторически минимальном уровне находится безработица", - констатировал Путин.

Принципиально важно, отметил президент, то, что правительству удается балансировать бюджет, что гарантирует устойчивость финансовой системы страны.

"Мы исполняем все социальные обязательства, в том числе решения по поддержке семей с детьми", - сказал Путин.