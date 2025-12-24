Поиск

Президент сказал, что мораторий на штрафы для застройщиков продлеваться не будет

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Мораторий на штрафы для застройщиков, которые нарушают сроки передачи квартир дольщикам, в новом году продлен не будет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нынешний мораторий на штрафы за нарушение сроков сдачи объектов истекает 31 декабря, и мы договорились его больше не продлевать. При этом обращаю внимание коллег: надо вести системную работу с застройщиками, чтобы они выполняли свои обязанности перед покупателями жилья в намеченные сроки", - сказал Путин на встрече с членами правительства в среду.

Он напомнил, что вопрос о штрафах для застройщиков, которые нарушают сроки передачи квартир дольщикам, был поднят во время "Прямой линии" с президентом.

"Как вы помните, мы во время пандемии ввели мораторий на такие штрафы, сделали это, чтобы поддержать строительную отрасль и с тех пор мораторий несколько раз продлевался. Сейчас ситуация на жилищном рынке уже не требует такой меры поддержки застройщиков. В то же время, для покупателей жилья неустойка играет существенную роль, укрепляет гарантии защиты их прав, если получение квартир затягивается", - сказал Путин.

Владимир Путин
