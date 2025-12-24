Поиск

Титов призвал создать фонд в юанях для поддержки технологического импорта

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU -Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей достижения устойчивого развития Борис Титов предложил создать специальный фонд из юаней для закупок за рубежом.

"У нас есть конкретное предложение: создать специальный фонд из юаней, в эквиваленте, по крайней мере, 3 триллионов рублей. И направить его на стимулирование закупок оборудования за рубежом", - сказал он на пресс-конференции по итогам года.

По словам Титова, это поможет как экспортерам, так и импортерам, которые нуждаются в обновлении своей техники.

Титов отметил, что при помощи такого фонда можно нарастить импорт, уравняв его с экспортом.

"В Китае много оборудования достойного качества, которое стоит дешевле немецкого или итальянского. А экспорт из России в Китай, в свою очередь, надо наращивать за счет продовольствия. И не сырья, а именно готового продовольствия. Китайцы считают, и не ошибаются, что в России очень чистые экологически продукты. Но и здесь мы упираемся в необходимость технологического обновления - и в выращивании, и в переработке, и в хранении", - резюмировал спецпредставитель.

