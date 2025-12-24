В Госдуму внесен законопроект о приоритете кровных родственников при усыновлении

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект о приоритете кровных родственников при усыновлении ребенка внесен в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Положения законопроекта направлены на содействие укреплению семьи и совершенствование защиты приоритетного права родителей на воспитание детей перед всеми иными лицами, права ребенка на воспитание в семье, права ребенка, оставшегося без попечения родителей, на обеспечение преемственности в его воспитании и на общение с родственниками", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному в базе данных в среду.

При этом проект "не отменяет действие императивных норм о необходимости учета мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет (статья 57 СК РФ), а также его согласия при усыновлении (пункт 1 статьи 132 СК РФ) и назначении опекуна (пункт 4 статьи 145 СК РФ), а также оценку судом соответствия любого решения интересам ребенка", говорится в записке.

Законопроект 1107441-8 внесен 147 депутатами от разных фракций, в том числе вице-спикерами Госдумы Анной Кузнецовой, Петром Толстым, Ириной Яровой (от "Единой России").