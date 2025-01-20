Перечень жизненно необходимых лекарств в РФ дополнен 18 наименованиями

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Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛ) пополнился еще 18 наименованиями для лечения угрожающих жизни заболеваний и отдельных видов онкологий, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня принято решение дополнить его еще восемнадцатью наименованиями. Большинство из них применяются для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний, отдельных видов онкологии у взрослых пациентов, еще целый ряд используется для поддерживающей терапии при хронической обструктивной болезни легких, тяжелой бронхиальной астме, сахарном диабете. Также в перечень четырнадцати высокозатратных нозологий включен препарат, нужный для борьбы со злокачественными образованиями в костном мозге", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что изготовление уже половины этих лекарств осуществляется в России.