Разговор Путина с Трампом пока не планируется

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Не планируется пока, нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса" в среду.

Ранее Песков сообщил журналистам, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев уже доложил Путину об итогах своих консультаций в Майами, и на основе этой информации Москва сформулирует свою позицию и в ближайшее время продолжит контакты с Вашингтоном.

"Сейчас мы имеем в виду на основе той информации, которая была получена главой государства, сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить наши контакты в самое ближайшее время по тем имеющимся каналам, которые сейчас работают", - сказал Песков.

О возможности телефонного разговора с Трампом журналисты спрашивают пресс-секретаря президента РФ практически каждый день.

В минувшее воскресенье он также заявил, что в графике Путина такого разговора нет, но при необходимости он может быть очень оперативно организован.