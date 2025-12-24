ФСБ сообщила о предотвращении теракта на объекте "Транснефти" в Тюменской области

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Уроженец Украины с гражданством РФ ликвидирован спецслужбами в Тюменской области при попытке совершить теракт на диспетчерской станции нефтепровода ПАО "Транснефть", сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в среду.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность участника одной из запрещенных в России украинских террористических организаций, гражданина РФ, уроженца Винницкой области Украины, который по заданию спецслужб киевского режима готовил диверсионно-террористический акт (ДТА) на одном из предприятий критической инфраструктуры региона", - сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, теракт должен был произойти на диспетчерской станции магистрального нефтепровода ПАО "Транснефть".

"24 декабря 2025 года указанное лицо, приступив к реализации преступного замысла по подготовке ДТА, предпринял попытку извлечения из схрона средств террора для окончательной сборки взрывного устройства. При задержании с поличным он оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован", - заявили в ФСБ.

В спецслужбе сообщили, что мужчина "контактировал с куратором из украинской террористической организации с использованием мессенджера WhatsApp".

"По его заданию помимо подготовки ДТА собирал информацию об обстановке в окружении объектов нефтегазовой отрасли в российских регионах", - добавили в ЦОС.