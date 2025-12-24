В России рост заболеваемости гриппом замедляется

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В России темпы роста заболеваемости гриппом снизились за последние три недели, но на плато еще не вышли, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее цитирует в Telegram журналист Александр Юнашев.

"Мы еще идем на плато заболеваемости, темпы роста значительно снизились за последние три недели. Но до плато еще не добрались. И главное - праздники пережить, своевременно обращаясь к врачам, не запускать", - сказала Попова.

Она добавила, что несмотря на то, что болеют действительно многие, массовых госпитализаций удается избежать.