Главный нарколог Москвы рекомендовал не сочетать алкоголь с жирной едой в новогоднюю ночь

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Главный нарколог Москвы Антон Масякин посоветовал москвичам в новогоднюю ночь не употреблять спиртные напитки на голодный желудок, не смешивать напитки, а также не есть жирную или сладкую пищу вместе с алкоголем, так как это может привести к расстройству ЖКТ и быстрому опьянению.

"Безопасной дозы алкоголя не существует. (...) И радует тенденция, что в последнее время появилось целое поколение, это не поколение возрастное, а поколение людей, которые преследуют здоровый образ жизни, и не употребляют спиртные напитки по убеждениям, по взглядам. То есть это (...) стало уже действительно нормой. Но опять же, говорить о том, что людям, которые употребляют спиртные напитки в Новый год, им нужно отказаться (от него), совершенно будет неправильно, потому что этот совет для них будет неисполним", - сказал он журналистам в ходе пресс-мероприятия с ведущими экспертами департамента здравоохранения Москвы, который посвящен подготовке к Новому году.

По его словам, необходимо соблюдать несколько основных правил. Во-первых, категорически нельзя употреблять спиртные напитки на голодный желудок и начинать новогоднюю трапезу со спиртного. Во-вторых, какой бы алкоголь человек ни выбирал, лучше придерживаться этого выбора и не смешивать напитки. "Потому что последствия могут быть (разными), начиная от расстройства кишечного тракта и заканчивая тем, что смешение ряда алкогольных напитков приведет к более быстрому опьянению и более неблагоприятным последствиям", - уточнил Масякин.

Эксперт добавил, что также важно пить воду, подбирать закуску или продукты питания к алкоголю, не сочетать алкогольные напитки с легко усваиваемыми углеводами - шоколадом, бутербродами с маслом, с икрой или жирным мясом. "Лучше все-таки сочетать употребление алкоголя (...) с белковой пищей или с углеводами, которые более длительно расщепляются в организме", - пояснил он.

Главный нарколог Москвы добавил, что восстановиться человеку утром после употребления алкогольных напитков поможет жидкость: вода, любые растворы, содержащие чистую воду и соли, будут организму полезны. Это может быть и рассол, без уксуса. При этом, как сообщил Масякин, у здорового человека потребности опохмелиться 1 января возникнуть не может. Если человек нуждается в этом, то это один из диагностических критериев синдрома зависимости от алкоголя и алкоголизма.

В свою очередь главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач городской поликлиники 220 Андрей Тяжельников посоветовал в период новогодних праздников "не сочетать баню, употребление алкоголя и переедание", так как это может нанести максимальный вред здоровью.

По его словам, алкоголь и мороз также являются опасным сочетанием. "Ни в коем случае не нужно думать, что, используя какие-то горячительные напитки, ты тем самым согреваешь себя и можешь уберечь свои ноги от обморожения", - отметил эксперт.

Он добавил, что в новогодние праздники очень важно следить за режимом сна и бодрствования, режимом потребления пищи, именно это даст возможность максимально эффективно отдохнуть и набраться сил в праздники.

"Я бы железно стоял на том, что если человек все-таки хочет употребить алкоголь, (...) то нужно это сделать именно в сам праздник. И на этом ограничиться. А дальше есть масса занятий - (...) походы в музеи, в театры и так далее", - подчеркнул Тяжельников.

Как сообщил заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной помощи им. А. С. Пучкова Артем Хисамов, чаще всего в новогоднюю ночь увеличивается количество обращений в больницы, связанные с травмированием во время гуляний, катанием на коньках, употреблением большого количества алкоголя, использованием пиротехники.