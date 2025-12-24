Поиск

Правительство РФ продлило разрешение "ПСК Фарма" на выпуск "Тедизолида" до конца 2026 г.

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России до конца следующего года продлило разрешение компании "ПСК Фарма" на выпуск антибиотика "Тедизолид" для борьбы с инфекциями кожи без согласия иностранных правообладателей средства.

Соответствующее распоряжение правительства имеется у "Интерфакса".

"В соответствии со статьей 1360 Гражданского кодекса РФ в связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить обществу с ограниченной ответственностью "ПСК Фарма" использование изобретений, охраняемых российским патентом, принадлежащим компании "Донг-А СТ Ко., Лтд. (KR)", а также российскими патентами, принадлежащими компании "МЕРК ШАРП И ДОУМ ЭлЭлСи (US)", по 31 декабря 2026 г. включительно без согласия компаний в целях обеспечения населения РФ лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Тедизолид", - говорится в документе.

В январе текущего года правительство РФ выдало компании соответствующее разрешение до конца 2025 года.

Тедизолид
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи

Выпуск легковых автомобилей в РФ в ноябре упал г/г с высокой базы более чем на треть

 Выпуск легковых автомобилей в РФ в ноябре упал г/г с высокой базы более чем на треть

Цены производителей на бензин в ноябре снизились впервые за 7 месяцев

Правительство в 2026 году выделит на льготный лизинг судов 5 млрд рублей

Кабмин РФ расширит перечень жизненно необходимых лекарств

Путин попросил кабмин поддержать многодетные семьи в части налогообложения

Медведев сообщил, что контракт с ВС в 2025 г. заключили около 417 тыс. человек

 Медведев сообщил, что контракт с ВС в 2025 г. заключили около 417 тыс. человек

Россия скоро продолжит контакты с США по украинскому урегулированию

 Россия скоро продолжит контакты с США по украинскому урегулированию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7957 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });