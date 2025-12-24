Правительство РФ продлило разрешение "ПСК Фарма" на выпуск "Тедизолида" до конца 2026 г.

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России до конца следующего года продлило разрешение компании "ПСК Фарма" на выпуск антибиотика "Тедизолид" для борьбы с инфекциями кожи без согласия иностранных правообладателей средства.

Соответствующее распоряжение правительства имеется у "Интерфакса".

"В соответствии со статьей 1360 Гражданского кодекса РФ в связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить обществу с ограниченной ответственностью "ПСК Фарма" использование изобретений, охраняемых российским патентом, принадлежащим компании "Донг-А СТ Ко., Лтд. (KR)", а также российскими патентами, принадлежащими компании "МЕРК ШАРП И ДОУМ ЭлЭлСи (US)", по 31 декабря 2026 г. включительно без согласия компаний в целях обеспечения населения РФ лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Тедизолид", - говорится в документе.

В январе текущего года правительство РФ выдало компании соответствующее разрешение до конца 2025 года.